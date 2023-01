Stages de natation en piscine intérieure Plouescat, 10 juillet 2023, Plouescat .

Stages de natation en piscine intérieure

2023-07-10 – 2023-08-18

J’apprends à nager à Plouescat !

Piscine chauffée intérieure à la salle omnisports du centre.

Stages organisés par le service des sports de la commune.

Débutants : 6 ans et + : 2 créneaux 10h/10h30 et 14h/14h30.

Première étape pour acquérir des compétences permettant d’assurer sa propre sécurité dans l’eau.

Apprentissage : 6/12 ans : 2 créneaux : 9h/9h30 et 9h30/10h.

Prérequis : être à l ‘aise dans l’eau, prêt à apprendre à nager.

Enfants de 4 à 5 ans : gratuit dans le cadre du « Plan aisance aquatique » : 10 séances.

Non nageurs : 14h45/15h30 et 15h45/16h30. Découverte et adaptation au milieu aquatique : entrer et sortir seul de l’eau, s’immerger, flotter, se déplacer sur une courte distance…

Renseignements et inscriptions au centre nautique.

