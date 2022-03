Stages de Mosaïque Picassiette Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: Lot

2022-03-03 14:00:00 – 2022-03-04 17:00:00
Domaine de La Borde 11 chemin de la Borde
Puy-l'Évêque

Puy-l’Évêque Lot Puy-l’Évêque 75 EUR 75 Venez vous initier à une technique simple et ludique, la mosaïque picassiette, mosaïque de vaisselle.

Durée : 2 x 3 heures

Public : adultes et enfants à partir de 8 Ans.

4 participants maximum par session (COVID ..) latelier2sandrine@gmail.com +33 7 61 51 45 31 Sandrine Regare

