### **Stages de l’Atelier 2 les ados et adultes :** * **Du lundi 7 au vendredi 11 février 2022 :** préparation aux études artistiques pour les 15/17 ans de 10h à 17h, 170€. * **Du lundi 7 au vendredi 11 février 2022 :** illustrations contes, de 18h30 à 20h30, 75€. * **Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022 :** perspectives et dessins urbains, pour les ados et les adultes de 14h à 17h, 110 €. * **Du lundi 14 au vendredi 18 février 2022 :** ils ont sublimé Paris, de 18h30 à 20h30, 75€ **Le matériel est compris dans le prix.** **Inscriptions en ligne :** [[https://atelier-2.com/stages-ados-et-adultes-vacances-scolaires/](https://atelier-2.com/stages-ados-et-adultes-vacances-scolaires/)](https://atelier-2.com/stages-ados-et-adultes-vacances-scolaires/) **Infos :** * Ferme Saint-Sauveur, Avenue du Pont-de-Bois , 59650 Villeneuve d’Ascq * atelier-2.com

