L’AGJA organise deux stages de foot, pendant les vacances d’Automne pour les filles/garçons U6-U13 au stade Stéhélin, – le premier du 25 au 29 Octobre, – le deuxième du 02 au 05 Novembre, – de 9h à 12h et 14h à 17h Règlement avant le 22 octobre, uniquement au siège, 8 rue Gambetta 33200 Bordeaux (aucune inscription ni règlement à l’entrainement ou durant le stage sur le terrain). Pour les non-adhérents AGJA, fournir une “Assurance extra-scolaire” & “Certificat médical d’aptitude à la pratique du sport”. ⚠ PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES +12 ANS.

TARIFS : – 5 journées (9h-17h) = 90€ – à la journée (9h-17h) = 20€ – à la demi-journée (9h-12h ou 14h-17h) = 10€

