Loire-Atlantique Depuis 1988, les stages de football FCNA/Jean Vincent sont heureux d’accueillir de jeunes passionnés du ballon rond à fouler les pelouses brévinoises.

Grâce à un programme d’entraînement préparé par l’équipe technique des stages et du FCNA, tout est mis en œuvre pour vivre un séjour pro. En 1/2 pension ou en pension complète, ces stages sont réservés aux enfants nés entre 2007 et 2015. Stage n°1 – Du 3 au 8 juillet 2023

Stage n°2 – Du 10 au 15 juillet 2023

Stage n°3 – Du 17 au 22 juillet 2023

Stage n°4 – Du 24 juillet au 29 juillet 2023

Stage n°5 – Du 31 juillet au 5 août 2023

Stage n°6 – Du 7 au 12 août 2023

Stage n°7 « Spécial filles » – Du 14 au 19 août 2023 contact@stagesfcnantes-jeanvincent.com +33 2 40 39 04 09 http://www.stagesfcna-jeanvincent.com/ Saint-Brevin-les-Pins

