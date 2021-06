Auterive Stade René Mazel Auterive, Haute-Garonne STAGES DE FOOT Stade René Mazel Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Ouvert aux licenciés et non licenciés Inscriptions et renseignements : [ecoledefoot.saauterive@gmail.com](mailto:ecoledefoot.saauterive@gmail.com) U6-U9 : du 12 au 16 /07 U9-U13 : du 19 au 23/07 U6 à U13 Stade René Mazel route de Mauressac 31190 Auterive Auterive Haute-Garonne

2021-07-12T09:30:00 2021-07-12T16:30:00;2021-07-13T09:30:00 2021-07-13T16:30:00;2021-07-15T09:30:00 2021-07-15T16:30:00;2021-07-16T09:30:00 2021-07-16T16:30:00;2021-07-19T09:30:00 2021-07-19T16:30:00;2021-07-20T09:30:00 2021-07-20T16:30:00;2021-07-21T09:30:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-22T09:30:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-23T09:30:00 2021-07-23T16:30:00

