Stages de Flamenco Place de la Gare Espace Mathurin Méheut – Salle Rannic Roscoff

2022-07-18 10:00:00 – 2022-07-23 12:00:00

Roscoff Finistère Roscoff Stage de Flamenco et Sevillanes programmés avec Karyne Arys du Ballet Flamenco de Bordeaux et l’association Rosko Flamenco. Tarifs :

Adultes : 12 € l’heure, 15 € les 1h30 et 20 € les deux heures.

Étudiants : 10 € l’heure, 12 € les 1h30 et 15 € les deux heures.

Le stage complet (16 heures) : Adultes 90 € – Jeunes, Étudiants 65 €.

