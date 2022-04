Stages de Flamenco, 8 août 2022, .

Stages de Flamenco

2022-08-08 09:30:00 – 2022-08-13 12:00:00

Stage de Flamenco et Sevillanes programmés avec Karyne Arys du Ballet Flamenco de Bordeaux et l’association Rosko Flamenco.

Le lundi de 18h à 20h et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h.

Tarifs :

Adultes : 12 € l’heure, 15 € les 1h30 et 20 € les deux heures.

Étudiants : 10 € l’heure, 12 € les 1h30 et 15 € les deux heures.

Le stage complet (16 heures) : Adultes 90 € – Jeunes, Étudiants 65 €.

Adhésion 5 € à l’association Rosko Flamenco .

Sur inscription.

Stage de Flamenco et Sevillanes programmés avec Karyne Arys du Ballet Flamenco de Bordeaux et l’association Rosko Flamenco.

Le lundi de 18h à 20h et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h.

Tarifs :

Adultes : 12 € l’heure, 15 € les 1h30 et 20 € les deux heures.

Étudiants : 10 € l’heure, 12 € les 1h30 et 15 € les deux heures.

Le stage complet (16 heures) : Adultes 90 € – Jeunes, Étudiants 65 €.

Adhésion 5 € à l’association Rosko Flamenco .

Sur inscription.

dernière mise à jour : 2022-04-26 par