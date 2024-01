Stages de février aux ateliers beaux-arts de la Ville de Paris Ateliers Beaux-Arts Montparnasse (14e) Paris, lundi 12 février 2024.

Du lundi 12 février 2024 au samedi 17 février 2024 :

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

Découvrir la peinture, le dessin, la photographie… Les ateliers des beaux-arts de la Ville de Paris proposent des stages pendant les vacances de février.

Une offre de grande qualité ouverte aux adultes et aux lycéens quel que soit votre niveau !

Les ateliers beaux-arts de la Ville de Paris proposent plusieurs sessions de stages, pour les lycéens et les adultes, la 1ère semaine des vacances de février. Ces stages se déroulent en journée de 10h à 13h et de 14h à 17h. Les inscriptions débutent le 24 janvier.

Retrouvez le programme complet ici.



Ateliers beaux-Arts de Chapelle International

Des ateliers viennent d’ouvrir à La Chapelle international, venez découvrir ce nouveau lieu et une offre inédite. Pour cette session les ateliers proposent 2 stages : d’écriture & dessin et de dessin & impression.

Infos pratiques :

Du 13 au 17 février, 10h-13h et 14h-17h

Ateliers Beaux-Arts de Chapelle

7, rue Pierre Mauroy, Paris 18e

Les inscriptions du 24 janvier, 10h au 30 janvier, 18h.

Ateliers beaux-arts Montparnasse

Pour cette session les ateliers Montparnasse proposent des stages de peinture, sculpture, dessin, ou encore histoire de l’art.

Infos pratiques :

Du 12 au 16 février, 10h-13h et 14h-17h

Ateliers Beaux-Arts de Montparnasse

80, boulevard de Montparnasse, Paris 14e

Les inscriptions du 24 janvier, 10h au 30 janvier, 18h

Ateliers beaux-arts Sévigné

Au programme pour février, le site Sévigné propose 3 stages : de scénographie, de peinture et de peinture et dessin.

Infos pratiques

Du 12 au 16 février, 10h-13h et 14h-17h

Ateliers Beaux-Arts de Sévigné

48, rue de Sévigné, Paris 3e

Les inscriptions du 24 janvier, 10h au 30 janvier, 18h

Les inscriptions faites, avant et après ces dates et horaires, ne seront pas prises en compte.

Ateliers Beaux-Arts Montparnasse (14e) 80 boulevard du Montparnasse 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/pages/les-ateliers-beaux-arts-2123

Marianne Baisnée