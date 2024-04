Stages de fabrication de marionnettes LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste, mercredi 10 avril 2024.

Stages de fabrication de marionnettes LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Suzi propose sur rendez-vous aux enfants de 3 à 11 ans des ateliers de fabrication de marionnettes pendant les vacances de Pâques.

Mercredi 10 avril de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

Jeudi 11 avril de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

Vendredi 12 avril de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

Samedi 13 avril de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

Dimanche 14 avril de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

Dimanche 21 avril de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h.

5€ par enfant

Inscriptions au 06 84 07 33 35.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-04-21

LA BARTHE-DE-NESTE 24 Grande Rue

La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Stages de fabrication de marionnettes La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65