Stages de dessin en extérieur « Apprenez à dessiner votre patrimoine » La Brède Gironde

Apprenez à dessiner le patrimoine immobilier et la nature de votre région.

Pour ce mois de mars je vous convie au château de Montesquieu sur la commune de La Brède afin de vous apprendre à le dessiner à travers l’Art du Croquis. 1h de découverte qui se déroulera le jeudi 7 mars.

Le jeudi 14, je vous donne rendez-vous au pied de l’église de La Brède.

Le jeudi 21, rendez-vous à Saint Morillon pour croquer son église et enfin, le jeudi 28 nous serons à Villagrains (commune Cabanac et Villagrains) pour dessiner son église et son lavoir.

Fêtons l’entrée du printemps, de la nature et du patrimoine à travers l’Art ! Amenez votre matériel crayon HB, 1 crayon de couleur bleu, une gomme, un carnet à dessin rigide, pour ceux qui le désire un fauteuil pliant ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 14:00:00

fin : 2024-03-28

La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine bb.bernie@sfr.fr

