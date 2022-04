Stages de Danses urbaines et Dancehall Belhade, 27 avril 2022, Belhade.

Stages de Danses urbaines et Dancehall Salle des fêtes de BELHADE Bourg 40410 BELHADE Belhade

2022-04-27 – 2022-04-27 Salle des fêtes de BELHADE Bourg 40410 BELHADE

Belhade Landes Belhade

EUR 5 5 Le Caribbean Sounds dance crew propose un stage de danses urbaines pour les enfants à partir de 4 ans suivi d’un goûter offert le mercredi 27 avril 2022 de 14h00 à 17h00 et un stage de dancehall ados/ adulte à la même date de 18h30 à 20h00 à la salle des fêtes de BELHADE (40410)

Kélyana et Yannick (triple champion de France, double champion d’Europe et vice champion du monde de HIP HOP) animeront cet évènement et vous accueilleront, quelque soit votre âge (à partir de 4 ans pour les enfants) et votre niveau.

Fort d’une belle expérience en tant que professeur de danse et chorégraphes de la compagnie CARIBBEAN SOUNDS DANCE CREW, ils vous transporteront dans leur univers de danses de rue et vous feront découvrir de nouvelles danses sur des rythmes divers et variés

+33 6 74 38 97 96

Caribbean Sounds

Salle des fêtes de BELHADE Bourg 40410 BELHADE Belhade

