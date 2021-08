Paris Micadanses île de France, Paris Stages de danses afrourbaine spécial débutants à Micad&nses Micadanses Paris Catégories d’évènement: île de France

NOUVEAU ! LE 18 SEPTEMBRE, 2K21, C’EST LA RENTRÉE DES WORKSHOPS DE DANSE AFRO URBAINE SPÉCIAL DÉBUTANTS AVEC INVICTUS CREW & FRIENDS A MICADANSES ! NOUVEAU ! LE 18 SEPTEMBRE, 2K21, C’EST LA RENTRÉE DES WORKSHOPS DE DANSE AFRO URBAINE SPÉCIAL DÉBUTANTS AVEC INVICTUS CREW & FRIENDS A MICADANSES ! Pour débuter ou découvrir les différentes danses afro avec les meilleurs professeurs de Paris, nous vous proposons un programme de workshops de 3H pour apprendre à votre rythme dans les magnifiques studios de MICADANSES ! Au programme : Afrobeatz, Ndombolo,), Coupé décalé, Afrohouse etc… Calendrier prévisionnel des ateliers saison 21/22 : Samedi 18 septembre 21, de 16H00 à 19H00, Studio May B Samedi 2 octobre 21 de 13H00 à 16H00 Studio May B Samedi 27 novembre 21 de 13H00 à 16H00, Studio Noces Samedi 04 décembre 21 de 16H00 à 19H00 Studio May B Studio May B | au 15 rue Geoffroy l’Asnier (2ème sous-sol) Studio Noces | au 20 rue Geoffroy l’Asnier (fond de cour, rez-de-chaussée) Tarifs : – 1 workshop : 20 € – 3 workshops : 50 € Cours pour adolescents et adultes à partir de 11 ans 1 samedi par mois Studios Micadanses, 15,16 et 20 rue Geoffroy l’Asnier • 75004 Paris Infoline / inscription : https://www.danseafrourbaine.com/book-online Facebook : : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis INSTAGRAM : @danseafrourbaine Youtube : https://youtu.be/SIgEK8qvItU Vimeo : https://vimeo.com/user90955212 Animations -> Atelier / Cours Micadanses 15 rue Geoffroy l’Asnier Paris 75004

Contact :Danse afrourbaine à Paris https://www.danseafrourbaine.com https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis

