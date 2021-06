Paris Micadanses Paris Stages de danses Afro-Brésiliennes – Fanny Vignals – Les 3 et 4 juillet 2021 à Paris (75) Micadanses Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stages de danses Afro-Brésiliennes – Fanny Vignals – Les 3 et 4 juillet 2021 à Paris (75)

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Micadanses

À partir des formes traditionnelles transmises de danses des divinités orixás sont explorés divers chemins vers des interprétations créatives de cet héritage Yoruba du Brésil. L’accent est mis sur la communication entre danse et tambours. Fanny Vignals propose de partager des éléments du processus de création de son spectacle en cours de création Infinun.e. À partir de la transmission d’une danse d’Eshou, divinité afro-brésilienne de la communication, de la débrouillardise et de la sexualité, seront traversés différents chemins vers des interprétations personnelles et contemporaines de cet héritage : explorations gestuelles (notamment autour de la notion de symbole), improvisations guidées, ou encore compositions instantanées à partir de récits mythologiques. – * Un évènement annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. –

Tarif plein à 40€ / Tarif réduit à 35€ / Tarif plein pour les 2 jours à 75€ / Tarif réduit pour les deux jours à 65€

Stages animés par Fanny Vignals, accompagnée de Jonathan Edo et autre percussionnistes invités Micadanses 15 rue Geoffroy L’Asnier 75004 PARIS Paris Paris 4e Arrondissement Paris

