Programme de la journée : 10h30 – 12h Atelier Bourrée 1 12h – 14h Pique Nique tiré du sac 14h30-16h Atelier Bourrée 2 5€ 1 atelier / participant Possibilité de participer à 1 seul atelier Le choix des bourrées étudiées dans les 2 ateliers se fera selon les inscriptions. Enfants accueillis à partir de 7 ans *source : événement [Stages de danse thématique “Les Bourrées”](https://agendatrad.org/e/36395) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par Tournesol centre village,Fontiers-Cabardès (11) Place du village centre village, 11310 Fontiers-Cabardès, France

Lieu centre village,Fontiers-Cabardès (11) Adresse Place du village centre village, 11310 Fontiers-Cabardès, France

