Stages de danse Saint-Valery-sur-Somme, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Saint-Valery-sur-Somme.

Stages de danse 2021-07-28 – 2021-07-30

Saint-Valery-sur-Somme Somme Saint-Valery-sur-Somme

90 90 175 Thu-Anh danseuse chorégraphe, enseigne depuis plus de 16 ans la danse contemporaine principalement à Paris.

Cette année sera la 5ème édition du stage à St Valéry

Pour la 1ère fois 2 stages, notamment pour faire découvrir la Gyrokinesis appelée initialement Yoga pour danseurs.

Ce stage est l’occasion d’une initiation approfondie si vous ne connaissez pas encore cette méthode. Nous approfondirons et explorerons différemment les exercices, et prendrons le temps de découvrir d’autres modules pour celles et ceux qui sont déjà initiés + Option Danse contemporaine

Thu-Anh vous propose cet été encore de partager avec vous de la danse mais aussi une très belle région de nature… pas loin des phoques et des dunes.

5 demi-journées pour réveiller son corps et se mettre en mouvement dans un décor aéré et préservé, qui vous laisseront le temps d’aller découvrir les couleurs iodées de la Baie de Somme.

Le stage aura lieu à Saint-Valery sur Somme, une jolie petite cité médiévale pleine de cachet, située au cœur de la Baie de Somme.

+33 6 20 86 71 70 https://www.21danse.com/stages.html

Thu-Anh danseuse chorégraphe, enseigne depuis plus de 16 ans la danse contemporaine principalement à Paris.

Cette année sera la 5ème édition du stage à St Valéry

Pour la 1ère fois 2 stages, notamment pour faire découvrir la Gyrokinesis appelée initialement Yoga pour danseurs.

Ce stage est l’occasion d’une initiation approfondie si vous ne connaissez pas encore cette méthode. Nous approfondirons et explorerons différemment les exercices, et prendrons le temps de découvrir d’autres modules pour celles et ceux qui sont déjà initiés + Option Danse contemporaine

Thu-Anh vous propose cet été encore de partager avec vous de la danse mais aussi une très belle région de nature… pas loin des phoques et des dunes.

5 demi-journées pour réveiller son corps et se mettre en mouvement dans un décor aéré et préservé, qui vous laisseront le temps d’aller découvrir les couleurs iodées de la Baie de Somme.

Le stage aura lieu à Saint-Valery sur Somme, une jolie petite cité médiévale pleine de cachet, située au cœur de la Baie de Somme.

21danse

dernière mise à jour : 2021-06-23 par