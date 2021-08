Stages de danse Plougasnou, 28 août 2021, Plougasnou.

Stages de danse 2021-08-28 10:00:00 – 2021-08-29 13:00:00 Lieu-dit Trézenvi Ferme de Trézenvy

Plougasnou Finistère Plougasnou

Par Oriane Germser, danseuse chorégraphe :

Initiation découverte danse pour les 4 à 6 ans : samedi de 10h30 à 12h

Atelier danse contemporaine/moderne pour les 7 à 12 ans : samedi de 14h à 16h et dimanche

Atelier danse contemporaine/moderne ados/adultes tous niveaux : samedi de 18h à 20h et dimanche de 10h à 13h.

Participation libre.

La Cie KAVERNE est crée par Oriane Germser en 2018 en Finistère Nord. Danseuse, le corps et le mouvement sont les matières premières de son travail artistique. Mais pas que..

Ses « O.P.N.I» (s) défendent un art mouvant, vivant, multiple. « J’affectionne l’engagement physique, le dépassement de soi. J’aime la beauté, sans qu’elle soit démonstrative. Ma danse peut se faire coquette ou féroce mais n’oublie jamais la part d’enfance, l’innocence et la douceur. Il y a aussi un clown quelque part en moi qui surgit parfois. J’aime le fluide, l’ondulant, l’organique, l’émotion, le bruit et le silence… Ma danse est l’écho de tout cela. J’aime aussi s’asseoir sur un banc public pour observer les mouvements des foules comme on regarderait une migration d’oiseau. Le corps, à mon sens, a tant de choses à dire, des choses que l’on comprend, et d’autres qui restent des mystères. Toujours ce fil tendu entre le visible et l’invisible. »

Oriane Germser, danseuse.

Elle cherche à proposer des formats originaux, dans l’idée d’expérimenter les différents possibles de la relation

spectateur.acteur. Elle souhaite créer des passerelles entre l’art contemporain et l’art populaire. L’univers poétique d’Oriane Germser est sensible, tactile, féminin/iste, engagé, utopique et rêveur. Elle aime créer des personnages et les

faire exister dans les multiples théâtres imaginaires que propose l’espace public. Le corps, le mouvement, la scénographie se font les ingrédients d’une histoire à raconter, d’un rêve à vivre ensemble, d’un questionnement collectif.

+33 6 74 54 64 26

