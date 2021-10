Stages de danse orientale egyptienne avec Anne Benveniste Centre Sportif Alfred Nakache, 24 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 24 octobre 2021

de 12h à 16h

Le dimanche 21 novembre 2021

de 13h à 17h

Le dimanche 19 décembre 2021

de 12h à 16h

Le dimanche 16 janvier 2022

de 12h à 16h

Le dimanche 13 février 2022

de 12h à 16h

Le dimanche 20 mars 2022

de 12h à 16h

Le dimanche 10 avril 2022

de 12h à 16h

Le dimanche 15 mai 2022

de 12h à 16h

Le samedi 25 juin 2022

de 12h à 16h

Le dimanche 26 juin 2022

de 12h à 16h

Stage d’une durée de 4 heures avec préparation échauffement et musiciens en live

Le stage dure 4h avec une pause de 20mn, il permet de développer un des 3 styles (shaabi, baladi ou sharqi) (liens) et d’entrer en profondeur dans l’interprétation de la musique.

Le niveau est général et reprend la technique de base. Les personnes non initiées s’intègrent en découvrant progressivement un univers nouveau tandis que les élèves plus habituées recherchent davantage un ressenti et une qualité du mouvement.

Après une heure de préparation au sol, le corps est disponible pour aborder la marche et tous les mouvements qui en découlent. Viennent ensuite, des enchaînements répétés ou une recherche chorégraphique par petits groupes.

LE TEMPS FORT DU STAGE : LES MUSICIENS : Deux musiciens nous accompagnent pendant plus d’une heure, différents à chaque fois selon les styles.

La plupart de ces musiciens ont joué dans les spectacles d’Anne Benveniste, Adel Shams El Din (Req et darbuka) mais aussi Abdel Hakim Nasr (darbuka), Sameh Sidhom ou Nidal Gad (accordéon), Hend Zouari ou Khadija El Afrit (chant et Qanoun), Al Bachir Zaid (mizmar et nay).

Ils interprètent de magnifiques morceaux du répertoire oriental et peuvent répéter à loisir telle ou telle séquence musicale pour mieux la comprendre. Le percussionniste facilite la compréhension du rythme égyptien, tandis que l’autre instrument joue la mélodie et improvise (takassim).

Les élèves s’essayent à l’improvisation, et peuvent aussi, une fois intégrée la structure du morceau, guider les musiciens. La complicité qui les unit souligne le caractère indissociable de la musique et de la danse.

Centre Sportif Alfred Nakache 4-12 rue Dénoyez Paris 75020

2, 11 : Belleville (117m) 2 : Couronnes (345m) Lignes n°: 60, 26, 64, 69



Contact :Ocréambre 0663938239 annebenveniste@hotmail.com http://danse-orientale-egyptienne.com https://www.facebook.com/Danse-Orientale-Anne-Benveniste-131466583538919/ 0663938239 annebenveniste@hotmail.com

