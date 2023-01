Stages de danse et soirée dansante avec Rock and Swing 79 Parthenay Parthenay Catégories d’Évènement: 79200

Stages de danse et soirée dansante avec Rock and Swing 79 Parthenay, 25 mars 2023, Parthenay . Stages de danse et soirée dansante avec Rock and Swing 79 28 Rue du Président Salvador Allende Domaine des loges Parthenay 79200 Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende

2023-03-25 13:30:00 – 2023-03-26 02:00:00

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay

79200 Stages de danse animés par Mélanie et Thomas de Cholet. 13h30 Lindy Hop (niveau intermédiaire)

14h40 Rock’n’ Roll (niveau initiation/débutant)

15h50 Jazz Roots (tous niveaux)

17h00 Rock’n’ Roll (niveau intermédiaire)

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay

