Diane LeFloch est première danseuse à l’opéra national de Bordeaux depuis 2015. Elle a été plusieurs fois récompensée (ex : Médaille d’Or et Grand Prix de la Ville au Concours International de Danse de Grasse) et participe à de nombreux galas en France et à l’étranger. Neven Ritmanic est soliste à l’Opéra national de Bordeaux depuis mai 2018. Depuis 2018, Diane et Neven ont créé la compagnie “B6llet”. ——————————————— ▶ Samedi 16 avril : – 10h30-12h : Classique Moyen (9-13 ans) – 12h-13h30 : Classique Supérieur/Avancé (dès 14A) – 13h30-14h30 : Étude de variation du Répertoire (Don Quichotte acte 3) – 14h30-15h30 : Stretching ▶ Dimanche 17 avril : – 10h30-12h : Classique Moyen (9-13 ans) – 12h-13h30 : Classique Supérieur/Avancé (dès 14 ans) – 13h30-14h30 : Étude de variation du Répertoire (Don Quichotte acte 3) – 14h30-15h30 : Stretching ——————————————– Tarifs : – Cours 1h : 10€ – Cours 1h30 : 17€ – Danseur professionnel : 13€ – Forfait 4 cours : 60€ (2 cours par jour ) – Forfait 6 cours : 72€ (3 cours par jour) – Forfait 8 cours : 80€ (4 cours par jour)

Stages de danse classique animés par Diane Le Floc’h et Neven Ritmanic, les 16 et 17 avril ! Organisé dans le cadre du mois de la danse. Gymnase Gilbert Lalanne 3 rue du Docteur Roux 33150 Cenon Cenon Plaisance Gironde

