Stages de danse Bergerac, 6 février 2023, Bergerac Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne .

Stages de danse

Allée du commissaire Félix Landry Espace Lagabrielle Bergerac Dordogne Espace Lagabrielle Allée du commissaire Félix Landry

2023-02-06 – 2023-02-10

Espace Lagabrielle Allée du commissaire Félix Landry

Bergerac

Dordogne

100 EUR Animé par Mélodie Decultieux, danseuse et chorégraphe. Elle évolue dans un milieu artistique polyvalent au croisement de la danse, du théâtre et du cinéma. Elle conçoit les chorégraphies des spectacles du Théâtre du Roi de Coeur.

Nous allons découvrir ensemble la danse modern-jazz, son énergie, ses mouvements et sa technique, à travers des exercices ludiques et l’apprentissage d’une chorégraphie collective. Amateurs de travail de groupe, de musique et de bonne humeur, vous devriez vous y retrouver ! L’objectif : se défouler en dansant et passer un bon moment tout en apprenant à garder la rigueur de l’apprentissage chorégraphique… Apprentissage que nous aurons l’occasion de montrer à vos proches lors d’une restitution finale le dernier jour !

Tous les jours

de 14h30 à 16h : stage Enfants (7-10 ans)

de 18h à 19h30 : stage Adultes (à partir de 17 ans – Débutants/Intermédiaires)

+33 6 62 56 86 17

Théâtre du Roi de Coeur

Espace Lagabrielle Allée du commissaire Félix Landry Bergerac

dernière mise à jour : 2023-01-24 par Comité Départemental de Tourisme de la Dordogne