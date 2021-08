Paris Le Carreau du Temple île de France, Paris Stages de danse afrourbaine au Carreau du Templ Le Carreau du Temple Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du 25 septembre 2021 au 2 juillet 2022 :

LE 25 SEPTEMBRE 2K21, C’EST LA REPRISE DES WORKSHOPS DE DANSE AFRO URBAINE AVEC INVICTUS CREW & FRIENDS AU CARREAU DU TEMPLE Au programme : Afrobeatz, Ndombolo,), Coupé décalé, Afrohouse etc… Calendrier prévisionnel des ateliers saison 21/22 : – 25 septembre 21 – 16 octobre 21 – 20 novembre 21 – 18 décembre 21 – 29 janvier 22 – 12 février 22 – 19 mars 22 – 23 avril 22 – 21 mai 22 – 18 juin 22 – 2 juillet 22 Tarifs : – 1 workshop : 15 € – 3 workshops : 40 € – 10 worksops : 120 € Cours pour adolescents et adultes à partir de 11 ans amateurs de danse urbaine. les samedis de 17h à 19H00 Studio Flore, Carreau du Temple, 2 rue Perrée, 75003 PARIS, M° Temple / République Infoline / inscription : https://www.danseafrourbaine.com/book-online Facebook : : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis INSTAGRAM : @danseafrourbaine Animations -> Atelier / Cours Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

3 : Temple (258m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (369m)

Contact :Danse afrourbaine à Paris 0610652615 https://www.danseafrourbaine.com

