Stages de danse afrobeat tous niveaux avec JayC Espace Micheline Ostermeyer Paris, 3 mars 2024, Paris.

Le dimanche 26 mai 2024

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 03 mars 2024

de 14h00 à 16h00

Le dimanche 28 avril 2024

de 14h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 60 ans. payant

16 €

De passage à Paris après sa tournée mondiale, JAY-C revient en 24 sur le dancefloor de notre studio dans le XVIIIème pour partager sa passion de la danse afrobeat.

De passage à Paris après sa tournée mondiale, JAY-C revient sur le dancefloor de notre studio dans le XVIIIème pour partager sa passion de la danse afrobeat.

Dimanche 03 MARS 24,

Dimanche 28 AVRIL 24,

Dimanche 26 MAI 24

stages de danse afrobeat tous

niveaux avec JAY-C.

D’origine camerounaise, Jay-C

est bercé dès son plus jeune âge par les rythmes et les musiques traditionnelles

; il d’intéresse alors de la danse africaine et des danses traditionnelles du

Cameroun, comme le Bikutsi ou le Ben-skin.

Danseur acrobate, il suit les

cours de l’instructeur Atoa avec lequel il se forme à la Capoeira. Désireux

d’enrichir sa danse, il se forme également en Break dance, Jazz Rock, House,

Dancehall et la Salsa Cubaine.

Il intègre ensuite plusieurs

compagnies de danse et participe à différents spectacles, clips et événements.

Champion de France 2016 avec le

ALLin DANCE CREW, au Hip-Hop International France, il a dignement représenté sa

conception du Hip-Hop lors des finales des mondiaux de Las Vegas, en faisant

figurer son crew parmi les 25 meilleurs du HHI world.

Quend il n’est pas en tournée à

l’étranger, Jay-C intervient dans plusieurs écoles réputées en Ile de France et

en Province, dans lesquelles il enseigne le Dancehall mais aussi le Hip-Hop,

l’acrobatie et la House.

Jay C vous fera partager son

enthousiasme, sa bonne humeur et sa joie pour la danse.

Tarif :

16 €

Infos

Résas : https://www.danseafrourbaine.com/les-evenements

Facebook : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis

Instagram

: https://www.instagram.com/danseafrourbaine

Stage de danse afrobeat tous niveaux à partir de 11 ans.

Dimanche 26 MAI 24, de 14

H à 16 H

Lieu : Studio de danse, Centre sportif Micheline Ostermeyer, 6

Esplanade Nathalie Sarraute, 75018 PARIS

Accès : M° La Chapelle, Marx Dormoy

#afrodance

#afrobeats #danseafrobeat #afrovibes #funinparis #danseafrourbaine #fyar

#streetdance #afrodancelovers #afrodancers

Espace Micheline Ostermeyer 6, esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Contact : https://www.danseafrourbaine.com/event-details/workshop-dafrobeats-avec-jay-c-allin-invictus-crew-3 https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis

wmp