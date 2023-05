Stages de danse afro tous niveaux avec Lionel Invictus Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stages de danse afro tous niveaux avec Lionel Invictus Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol), 2 octobre 2022, Paris. Le dimanche 04 juin 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adolescents adultes. A partir de 11 ans. payant Tarif : 15 €

A tous les afrodancers qui veulent surkiffer le dimanche, ces stages sont pour vous ! C’est le grand retour des workshops de danse afro le

dimanche avec Lionel de Invictus Crew En 22/23 retrouve Lionel pour danser comme jamais : –

Dimanche 2 octobre 22 –

Dimanche 4 décembre 22 –

Dimanche 5 février 23 –

Dimanche 14 mai 23 –

Dimanche 4 juin 23 – @misterlionel Danseur et chorégraphe de renommée internationale, LIONEL a

travaillé pour des grandes productions et des artistes célèbres tels que Nike,

Daddy Yankee, ou encore la Comédie Musicale du roi Lion ! Directeur artistique de la compagnie de danse

professionnelle Invictus Crew et professeur de danse dans les meilleurs écoles parisiennes,

Lionel Vero revient pour la seconde fois en ce mois de juin pour célébrer l’été

et nous enjailler comme jamais sur les derniers sons afros. Alors, prends vite ta place et viens mettre le feu au

dancefloor avec nous ! Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) 22 ter rue Pajol 75018 Paris Contact : https://www.danseafrourbaine.com/les-evenements https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis

WMP WMP Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) Adresse 22 ter rue Pajol Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) Paris

Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Stages de danse afro tous niveaux avec Lionel Invictus Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) 2022-10-02 was last modified: by Stages de danse afro tous niveaux avec Lionel Invictus Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) 2 octobre 2022 Centre Sportif Micheline Ostermeyer (ex Pajol) Paris,Paris

Paris Paris