2023-03-18 – 2023-03-19

Village Vacances “La Vallée de l’Yonne” 1 Rue de l’Orme

EUR 125 608 En collaboration avec le Village Vacances “La Vallée De L’Yonne” à Armeau et les professeurs hautement qualifiés de l’école “dansevacances” (dansevacances.fr) nous proposons aux icaunais & icaunaises une formule comprenant :

Des cours de danse, l’accueil et la restauration dans un village vacances au coeur de l’Yonne (20 km de Sens, 40 d’Auxerre)

Trois stages :

1) Week-end du 18 au 19 mars 2023

Samedi :

Arrivée dès 16 h

Apéritif d’accueil à 19 h suivi d’un dîner au restaurant du Village Vacances

Soirée de 20 h 30 à 00 h, entraînement toutes danses

Dimanche :

Café d’accueil et viennoiseries dès 8 h 30

Préparation corporelle, détente et respiration à 9 h 30

Stage de West Coast Swing (pause café comprise) de 9 h 45 à 12 h

Déjeuner au restaurant du Village Vacances

Après-midi tango argentin Milonga de 14 h 30 à 17 h 30

Formule sans hébergement comprenant les cours de danse, les pauses café, diner du samedi et déjeuner

du dimanche = 125 €

2) Stage du 20 au 23 mars 2023

Rendez-vous lundi pour le café d’accueil à 8 h 30

Lundi, mardi, mercredi matinées, après-midi et soirées et jeudi matin cours de tango argentin, valse argentine – milonga, rumba, cha-cha..

Séances de Qi-Gong et de Tai-Chi en fins d’après-midi

Formule sans hébergement comprenant les cours de danse, les pauses café, les déjeuners de lundi à

jeudi, les diners de lundi à mercredi : 452 €

3) Stage du 20 au 25 août 2023

Rendez-vous lundi pour le café d’accueil à 8 h 30

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, matinées, après-midi et soirées

Cours de tango argentin, valse argentine – milonga, rumba, cha-cha.. le vendredi matin

Séances de Qi-Gong et de Tai-Chi en fins d’après-midi.

Formule sans hébergement comprenant les cours de danse, les pauses café, les déjeuners de lundi à

vendredi, les diners de lundi à jeudi: 608 €

vacances@valleedelyonne.com +33 3 86 87 30 19

