Saint-Gervais Gironde EUR 148 Stages de création artistique enfants et jeunes.

Chaque stage a lieu tous les après-midi sur une semaine, de 14h à 17h. En suivant un thème, nous expérimentons ou approfondissons différentes techniques artistiques, dessin, peinture, modelage, gravure, art numérique, dessin en plein air etc… – Du 19 au 23 juillet, « Faune et Flore ».

– Du 26 au 30 juillet, « gravure et techniques mixtes ».

– Du 2 au 6 aout « l’art primitif ».

– Du 16 au 20 aout « à la rencontre des artistes contemporains.

– Du 23 au 27 aout, « Nos personnages préférés ». Stage adulte sur demande. Stages de création artistique enfants et jeunes.

