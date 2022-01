Stages de clown de théâtre pour Adultes Noyon Noyon Catégories d’évènement: Noyon

Noyon Oise Noyon 50 50 50 Nous accueillerons derrière le plus petit masque du monde le grand poète qui agit en chacun de nous, pour le plus grand plaisir de tous. Nous utiliserons le nez de clown pour aller à la rencontre de soi, affirmer sa personnalité, affiner la communication avec l’autre, partenaire de jeu, public. Relaxation. Centrage. Prise de conscience par le mouvement. Jeux scéniques.

Du 9 janvier 2022 au 5 juin 2022, espace Acolet, à Noyon. +33 6 03 00 58 02 http://www.graindeseletcie.com/ Nous accueillerons derrière le plus petit masque du monde le grand poète qui agit en chacun de nous, pour le plus grand plaisir de tous. Nous utiliserons le nez de clown pour aller à la rencontre de soi, affirmer sa personnalité, affiner la communication avec l’autre, partenaire de jeu, public. Relaxation. Centrage. Prise de conscience par le mouvement. Jeux scéniques.

