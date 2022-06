Stages de cirque – Komono Circus La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

Gironde La Teste-de-Buch Le Komono Circus propose des stages pluridisciplinaires (Acrobaties, Aérien, Équilibre sur objet, Jonglerie et Expression) pour s’initier ou se perfectionner aux arts du cirque de manière conviviale et ludique. A la fin de la semaine, les stagiaires proposeront une petite représentation. Un moment chaleureux qui offrira aux familles l’opportunité de découvrir le travail de leurs enfants !

