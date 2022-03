STAGES DE CIRQUE AVEC MIMULUS Fresnay-sur-Sarthe, 19 avril 2022, Fresnay-sur-Sarthe.

STAGES DE CIRQUE AVEC MIMULUS Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe

2022-04-19 – 2022-04-22 Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe

EUR 10 Au programme :

– mardi 19 et mercredi 20 avril : ateliers “famille”. Découverte des activités du cirque ludique et récréative en duo parent/enfants. Les duos pourront s’essayer aux portés acrobatiques, à l’équilibre sur matériel, la jonglerie ou encore les disciplines aériennes. Tenue de sport exigée, car même les parents vont donner de leur personne ! – pour les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un parent

– jeudi 21 avril : disciplines aériennes. Découverte ou perfectionnement dédiés aux disciplines aérienne : Tissu, trapèze, corde, cerceau ou encore mât chinois seront au programme. Une bonne façon de découvrir cette famille de disciplines qui fait souvent rêver ! – dès 10 ans (débutants) ou 1 étoile (adhérents)

– vendredi 22 avril : équilibre sur objet. Vous vous demandez comment on peut tenir en équilibre sur une boule, un fil, un rolla bolla ? C’est le moment idéal pour découvrir ou se perfectionner dans ces disciplines ou la recherche constante de l’équilibre n’enlève rien au plaisir de maitriser ces objets insolites ! – dès 10 ans (débutants) ou 1 étoile (adhérents)

Attention : places limitées !

Tarif : 10€ la demi-journée (adhésion à l’association obligatoire : 15€).

Renseignements et inscriptions au 02 43 33 69 44 ou 06 12 69 84 51.

Venez découvrir les Arts du cirque avec l’École Mimulus à Fresnay-sur-Sarthe !

communication.mimulus@orange.fr https://www.mimulus.fr/

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe

dernière mise à jour : 2022-03-10 par