Stages de Cirque avec Les Cirkopathes Gymnase Ecole Jean Guehenno Quimperlé, mardi 27 février 2024.

L’association les Cirkopathes organise deux semaines de stage sur la commune de Quimperlé.

Vos enfants pourront y découvrir les arts du cirque à travers la jonglerie, les acrobaties, les équilibres sur objets, les aériens mais aussi le jeu d’acteur et peut-être le clown. Nos animateur.ices seront présent.es pour faire passer un bon moment à vos (petits) enfants.

Mardi 27 et mercredi 28 Février

Cirque et Activité manuelles pour les enfants de 5/7 ans, stage à la journée de 10h à 16h.

Jeudi 29 février et vendredi 01 mars

Cirque et Jeux (Extérieurs et de société) pour les enfants de 8 ans et +, stage à la journée de 10h à 16h.

Du lundi 4 au jeudi 7 mars

10h-10h50 Atelier (grands) parents- enfants

11h-12h Atelier 5-7 ans

14h-16h Atelier 8 ans et +

Mercredi 6 mars

Cirque en famille de quelques mois à 99 ans ! Venez pratiquer et découvrir en famille les arts du cirque ! De 16h30 à 18h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 10:00:00

fin : 2024-03-07 12:00:00

Gymnase Ecole Jean Guehenno 7 Rue Thiers

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne contact@lescirkopathes.fr

