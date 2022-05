Stages de cirque 7/15 ans Santec Santec Catégories d’évènement: 29250

2022-07-11 13:30:00 – 2022-08-19 16:30:00

Le Cirque à Léon organise des stages de cirque toutes disciplines pour les 7 à 15 ans.

Sous chapiteau Lieu-dit Dossen, Santec 29250

cirquealeon@gmail.com
+33 6 73 47 92 64
http://www.facebook.com/lecirquealeon

