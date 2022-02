Stages de cirque 7/12 ans Santec Santec Catégories d’évènement: Finistère

Santec

Stages de cirque 7/12 ans Le Bourg Dojo Santec

2022-02-14 10:00:00 – 2022-02-17 16:00:00 Le Bourg Dojo

Stage découverte de cirque toutes disciplines pour les 7 à 12 ans.

Les stages de découvertes sont une approche récréative des différentes disciplines : les aériens, l’acrobatie, les équilibres sur objets, la jonglerie et le jeu de scène. Prévoir le pique-nique. Stage découverte de cirque toutes disciplines pour les 7 à 12 ans.

Les stages de découvertes sont une approche récréative des différentes disciplines : les aériens, l'acrobatie, les équilibres sur objets, la jonglerie et le jeu de scène. Prévoir le pique-nique.

