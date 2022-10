Stages de cirque

Stages de cirque, 25 octobre 2022



2022-10-25 10:00:00 – 2022-10-28 18:00:00 Organisé par Les CirKoPathes.

Programme des journées :

– 10h à 10h50 : Parents-enfants pour les 3-5 ans

– 11h à 12h00 : Petits explorateurs pour les 5-7 ans

– 14h à 15h30 : Grands explorateurs pour les 8 ans et plus

– 15h45 à 17h45 : Cirkados pour les plus de 11 ans Possibilité de participer aux nombre de séances que vous souhaitez (entre 1 et 4).

Sur inscription.

