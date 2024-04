Stages de cinéma – Vacances d’avril – Creative Maker Studio Nantais – Creative Maker Nantes, lundi 22 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-22 14:30 – 17:00

Gratuit : non Stage du 22 au 26 avril : 75 € (5 jours) Stages du 29 avril au 3 mai : 70 € (4 jours car 1er mai férié) deux tranches d’âge : 8-11 ans et 12-15 ans

Creative Maker organise du 22 au 26 avril et du 29 avril au 3 mai 2024 des stages de découverte des techniques du cinéma pour les 12-15 ans et pour les 8-11 ans, à travers des ateliers ludiques et collectifs et la réalisation d’un court métrage. Au programme : initiation à différentes techniques de cinéma, écriture d’un scénario, tournage, montage. Si votre enfant s’intéresse au monde du cinéma, c’est l’occasion de découvrir l’envers du décor d’un plateau de tournage, et de s’essayer à l’écriture d’un scénario, au jeu d’acteur ou encore à différents postes techniques tels que la prise de son, la caméra, la réalisation etc… Ces ateliers s’adressent à tous les jeunes de 8 à 15 ans souhaitant découvrir l’univers du cinéma et ses techniques. Groupes limités à 8 participants afin de garantir la qualité du stage. 3 sessions de stages, : une du 22 au 26 avril 2024 de 14h30 à 17h et deux du 29 avril au 3 mai 2024 de 10h à 12h30 (attention pas de stage le 1e mai).

Studio Nantais – Creative Maker Nantes 44000

0285529039 https://www.creativemaker.fr/2024_02/stage-de-printemps-2024/