Stages de chant diphonique mongole CPFI Le Mans, samedi 6 avril 2024.

Stage de découverte et de pratique du chant diphonique mongole.

Cette acrobatie de la voix semble virtuose, mais elle est accessible à tous si on nous en donne les clés. N’importe qui peut être initié à ce chant diphonique, ceci sans aucun prérequis. Stages réalisés par Johanni Curtet, musicien, diphoneur et ethnomusicologue spécialiste du chant diphonique, accompagné de Batsükh Dorj, musicien diphoneur touva de Mongolie. Le samedi 06 avril de 10h à 13h ou de 14h30 à 17h30 / 40€ sur inscription / Au CPFI, cpfi.lemans@orange.fr ou 02.43.43.81.05 / Le soir, le CPFI accueille Baldandorj Avirmed, un des derniers bardes tuuli pour un salon de musique sur les chants de louanges et d’épopées de Mongolie. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 13:00:00

CPFI 11 Rue des Frères Gréban

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire cpfi.lemans@orange.fr

