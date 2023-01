Stages de boxe : découverte et perfectionnement Civray Civray Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Civray Catégories d’Évènement: 86400

Civray

kb:France7586

Stages de boxe : découverte et perfectionnement Civray, 8 février 2023, Civray Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Civray. Stages de boxe : découverte et perfectionnement Gymnase Beauséjour Civray 86400

2023-02-08 – 2023-02-10 Civray

86400 Civray Stages de boxe, découverte et perfectionnement

Enfants 7-12 ans : 16h30 – 18h

Ados 13 – 17 ans : 18h – 19h30 Stages de boxe, découverte et perfectionnement

Enfants 7-12 ans : 16h30 – 18h

Ados 13 – 17 ans : 18h – 19h30 +33 6 30 91 74 58 Pixabay

Civray

dernière mise à jour : 2023-01-26 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

Détails Catégories d’Évènement: 86400, Civray, kb:France7586 Autres Lieu Civray Adresse Gymnase Beauséjour Civray 86400 Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Ville Civray Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Civray lieuville Civray Departement 86400

Civray Civray Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Civray 86400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/civray-office-de-tourisme-de-civraisien-en-poitou-civray/

Stages de boxe : découverte et perfectionnement Civray 2023-02-08 was last modified: by Stages de boxe : découverte et perfectionnement Civray Civray 8 février 2023 86400 Civray Civray kb:France7586 Gymnase Beauséjour Civray 86400 Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

Civray Office de Tourisme de Civraisien en Poitou Civray 86400