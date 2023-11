Cet évènement est passé Stages de bachata les dimanches FGO-Barbara Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stages de bachata les dimanches FGO-Barbara Paris, 12 novembre 2023, Paris. Du dimanche 12 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

dimanche

de 14h00 à 15h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans. payant Salsa Con Ti organise des stages de bachata pour ceux qui veulent découvrir cette danse originaire de la République Dominicaine, s’initier pour se débrouiller rapidement en soirée, poursuivre leur apprentissage et se perfectionner. Convivialité et pédagogie garanties ! Originaire de la République Dominicaine, la bachata ponctue régulièrement les soirées salsa. Techniquement plus simple que la salsa, son engouement est tel que de nombreuses soirées spécialisées ont vu le jour ces dernières années à Paris. Vous voulez vous initier à la bachata ou poursuivre votre apprentissage et vous perfectionner ?

Découvrir la bachata dominicaine ?

Vous ne retenez pas les enchaînements dans les cours en soirée ? Vous avez besoin d’un suivi et de corrections personnalisés ? Salsa Con Ti vous propose des stages de bachata les dimanches 12/11, 19/11 et 26/11

Convivialité et pédagogie garanties ! Dimanche 12/11/23 14h-15h30 Initiation à la bachata (les bases) Dimanche 19/11/23 14h-15h30 Bachata moderna tous niveaux*

Dimanche 26/11/23 14h-15h30 Bachata dominicaine tous niveaux*

* accessible après l’initiation

*pré-requis : pas de base, tours à droite et à gauche Lieu : Centre Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris métro Barbes Rochechouart ou Gare du Nord Tarifs : 20 euros le stage, 30 les 2, 50 les 3 Inscription obligatoire (places limitées et garantie d’un bon équilibre hommes/femmes) : 0673498687 ou salsaconti@yahoo.fr Facebook fanpage et Instagram Salsa Con Ti FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Paris Contact : https://fb.me/e/6CzrHyyZU +33673498687 salsaconti@yahoo.fr https://www.facebook.com/Salsa-Con-Ti-64350908923 https://www.facebook.com/Salsa-Con-Ti-64350908923 https://fb.me/e/6CzrHyyZU

Salsa Con Ti Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu FGO-Barbara Adresse 1, rue de Fleury Ville Paris Departement Paris Lieu Ville FGO-Barbara Paris latitude longitude 48.88421,2.35402

FGO-Barbara Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/