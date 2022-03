Stages d’autodéfense sur une journée (15.-) pour les habitantes de la Ville de Genève, en collaboration avec l’Agenda 21 Maison internationale des associations, 9 avril 2022, Genève.

du samedi 9 avril au samedi 17 décembre à Maison internationale des associations

**La méthode Fem Do Chi** permet d’acquérir des outils abordables et concrets pour augmenter sa sécurité au quotidien et se sentir plus légitime à poser des limites. La journée comprend la présentation de techniques physiques et verbales pour faire baisser la violence autour de soi et limiter les risques d’être choisie·x comme cible de violence et se reconstruire. Ces parties alternent avec des moments de discussion et la transmission d’informations sur les aspects juridiques et les démarches possibles en cas d’agression. Les techniques enseignées sont accessibles à toute·x·s, aucun entraînement particulier n’est nécessaire. [https://www.femdochi.ch/gepeux](https://www.femdochi.ch/gepeux)

15.-

6 Stages d’autodéfense Gepeux destinés aux femmes et aux adolescentes entre avril et décembre 2022 : 4 stages pour femmes et 2 stages marrainages (personne de confiance + ado)

Maison internationale des associations Rue des Savoises 15, 1205 Genève Genève Jonction



2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T17:30:00;2022-05-14T09:30:00 2022-05-14T17:30:00;2022-06-11T09:30:00 2022-06-11T17:30:00;2022-10-08T09:30:00 2022-10-08T17:30:00;2022-11-19T09:30:00 2022-11-19T17:30:00;2022-12-17T09:30:00 2022-12-17T17:30:00