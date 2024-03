Stages d’autodéfense féministe « Ge peux » Marrainage Autre lieu Genève, vendredi 24 mai 2024.

Stages d’autodéfense féministe « Ge peux » Marrainage Stage d’autodéfense féministe selon la méthode Fem Do Chi 24 mai et 16 novembre Autre lieu CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T09:30:00+02:00 – 2024-05-24T17:30:00+02:00

Fin : 2024-11-16T09:30:00+01:00 – 2024-11-16T17:30:00+01:00

Fem Do Chi est une méthode d’autodéfense physique, verbale et mentale qui s’adresse à toutes les femmes* quels que soient leur âge et condition physique. Elle permet d’acquérir des outils abordables et concrets pour augmenter sa sécurité au quotidien et se sentir plus légitime à poser des limites.

Les stages « marrainage » sont ouverts à toute-x adolescente-x (12-15 ans) accompagnée-x d’une personne de confiance. Ils mettent l’accent sur le partage d’expériences et d’outils concrets pour faire face à des situations où vous vous êtes sentie-x-s peu confortable ou menacée-x-s (violences sexuelles et sexistes).

Se sentir légitime et en confiance dans l’espace public est un droit non négociable, et ce, à tout âge. La journée est en mixité choisie sans homme cisgenre. Ce moment privilégié permettra ainsi de renforcer la sororité (solidarité entre femmes*). * désigne toute personne assignée femme à la naissance ou se reconnaissant dans cette identité de genre (dès 16 ans).

15.- CHF par personne, 30.- CHF par binôme

Inscription en ligne

Réservé aux habitante-x-s de la Ville de Genève et soutenu par le service Agenda 21 – Ville durable dans le cadre du plan d’action « Objectif zéro sexisme dans ma ville » de la Ville de Genève.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « link », « value »: « http://www.viol-secours.ch/agenda »}]

Viol-Secours