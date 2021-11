Lisieux Ecole d'arts plastiques de Lisieux Calvados, Lisieux STAGES D’ARTS PLASTIQUES VACANCES DE PÂQUES Ecole d’arts plastiques de Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

STAGES D'ARTS PLASTIQUES VACANCES DE PÂQUES

le mardi 12 avril 2022

le mardi 12 avril 2022 à Ecole d’arts plastiques de Lisieux

En estampe réaliser des Monotypes en couleurs. Sur différent supports imprimer des représentations du réveil de la Nature. Apporter une documentation sur le thème.

Moins de 26 ans: 2,50€ / Adultes: 4 € / 6 participants maximum

Le Printemps Ecole d’arts plastiques de Lisieux 7 allée Jean de la Fontaine, 14100 Lisieux Lisieux Calvados

2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T12:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T17:00:00

