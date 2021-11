Lisieux Ecole d'arts plastiques de Lisieux Calvados, Lisieux STAGES D’ARTS PLASTIQUES VACANCES DE FEVRIER Ecole d’arts plastiques de Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

STAGES D’ARTS PLASTIQUES VACANCES DE FEVRIER Ecole d’arts plastiques de Lisieux, 17 février 2022, Lisieux. STAGES D’ARTS PLASTIQUES VACANCES DE FEVRIER

le jeudi 17 février 2022 à Ecole d’arts plastiques de Lisieux

Les fous sont aux échecs les plus proches des rois. Il faut naître roi ou fou pour faire ce que l’on veut. Fabrication d’une sculpture représentant une couronne ou un bonnet de fou. Plâtre et matérieux divers à peindre.

Moins de 26 ans: 2,50€ / Adultes: 4 € / 8 participants maximum

La Couronne des rois et des fous Ecole d’arts plastiques de Lisieux 7 allée Jean de la Fontaine, 14100 Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T09:30:00 2022-02-17T12:30:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Ecole d'arts plastiques de Lisieux Adresse 7 allée Jean de la Fontaine, 14100 Lisieux Ville Lisieux lieuville Ecole d'arts plastiques de Lisieux Lisieux