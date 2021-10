Langon Langon Gironde, Langon Stages d’arts plastiques pour enfants Langon Langon Catégories d’évènement: Gironde

Langon

Stages d’arts plastiques pour enfants Langon, 25 octobre 2021, Langon. Stages d’arts plastiques pour enfants 2021-10-25 – 2021-10-25 Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes

Langon Gironde Langon 11 EUR L’Atelier des Carmes propose plusieurs stages pendant les vacances scolaires pour découvrir une technique ou un thème en particulier le temps d’une, deux ou trois après-midi au choix. Ils s’adressent aux enfants de 8 à 13 ans et le nombre de places est limité à 10 par stage. Lundi 25 octobre de 14h à 17h : Kamishibaï “Conte enfant” Mardi 26 octobre de 14h à 17h : Kamishibaï “Conte de Noël” Mercredi 27 octobre de 14h à 17h : Kamishibaï “Le Petit Prince” Inscription à la demi-journée L’Atelier des Carmes propose plusieurs stages pendant les vacances scolaires pour découvrir une technique ou un thème en particulier le temps d’une, deux ou trois après-midi au choix. Ils s’adressent aux enfants de 8 à 13 ans et le nombre de places est limité à 10 par stage. Lundi 25 octobre de 14h à 17h : Kamishibaï “Conte enfant” Mardi 26 octobre de 14h à 17h : Kamishibaï “Conte de Noël” Mercredi 27 octobre de 14h à 17h : Kamishibaï “Le Petit Prince” Inscription à la demi-journée +33 5 56 63 71 34 L’Atelier des Carmes propose plusieurs stages pendant les vacances scolaires pour découvrir une technique ou un thème en particulier le temps d’une, deux ou trois après-midi au choix. Ils s’adressent aux enfants de 8 à 13 ans et le nombre de places est limité à 10 par stage. Lundi 25 octobre de 14h à 17h : Kamishibaï “Conte enfant” Mardi 26 octobre de 14h à 17h : Kamishibaï “Conte de Noël” Mercredi 27 octobre de 14h à 17h : Kamishibaï “Le Petit Prince” Inscription à la demi-journée Centre culturel des Carmes dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Langon Autres Lieu Langon Adresse Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Ville Langon lieuville 44.55546#-0.24511