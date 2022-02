Stages d’arts plastiques pour enfants Langon Langon Catégories d’évènement: Gironde

Langon

Stages d’arts plastiques pour enfants Langon, 14 février 2022, Langon. Stages d’arts plastiques pour enfants Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon

2022-02-14 – 2022-02-14 Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes

Langon Gironde 9 9 EUR L’Atelier des Carmes propose plusieurs stages pendant les vacances scolaires pour découvrir une technique ou un thème en particulier le temps d’une, deux ou trois après-midi au choix.

Ils s’adressent aux enfants de 8 à 13 ans et le nombre de places est limité à 10 par stage.

Thèmes :

14 février : string art (art ficelle/aiguilles)

15 février : nichoirs en bois à peindre

16 février : mugs et bols en porcelaine à décorer Inscription à la demi-journée L’Atelier des Carmes propose plusieurs stages pendant les vacances scolaires pour découvrir une technique ou un thème en particulier le temps d’une, deux ou trois après-midi au choix.

Ils s’adressent aux enfants de 8 à 13 ans et le nombre de places est limité à 10 par stage.

Thèmes :

14 février : string art (art ficelle/aiguilles)

15 février : nichoirs en bois à peindre

16 février : mugs et bols en porcelaine à décorer Inscription à la demi-journée +33 5 56 63 71 34 L’Atelier des Carmes propose plusieurs stages pendant les vacances scolaires pour découvrir une technique ou un thème en particulier le temps d’une, deux ou trois après-midi au choix.

Ils s’adressent aux enfants de 8 à 13 ans et le nombre de places est limité à 10 par stage.

Thèmes :

14 février : string art (art ficelle/aiguilles)

15 février : nichoirs en bois à peindre

16 février : mugs et bols en porcelaine à décorer Inscription à la demi-journée Centre Culturel Les Carmes

Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Langon Autres Lieu Langon Adresse Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Ville Langon lieuville Centre Culturel Les Carmes 8 place des Carmes Langon Departement Gironde

Langon Langon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langon/

Stages d’arts plastiques pour enfants Langon 2022-02-14 was last modified: by Stages d’arts plastiques pour enfants Langon Langon 14 février 2022 Gironde langon

Langon Gironde