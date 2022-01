Stages d’arts plastiques : dessin aérien 3/5 ans Plogastel-Saint-Germain Plogastel-Saint-Germain Catégories d’évènement: Finistère

Stages d’arts plastiques : dessin aérien 3/5 ans Plogastel-Saint-Germain, 17 février 2022, Plogastel-Saint-Germain. Stages d’arts plastiques : dessin aérien 3/5 ans Rue de Briscoul Atelier CEAPC Plogastel-Saint-Germain

2022-02-17 11:00:00 – 2022-02-18 12:00:00 Rue de Briscoul Atelier CEAPC

Plogastel-Saint-Germain Finistère Stages animés par Hyacinthe François

À partir d’un petit socle en bois dans lequel on insère des baguettes de métal, on réalisera des dessins en volume. Ces petites lignes aériennes laissent la liberté à l’abstraction ou à la figuration de s’exprimer. Un petit jeu de torsion

qui extrait la ligne du papier pour se développer dans l’espace. Inscription en ligne : www.ceapc.com

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.

