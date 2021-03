Stages d’aquarelle tous niveaux, 26 avril 2021-26 avril 2021, Trévou-Tréguignec.

Stages d’aquarelle tous niveaux 2021-04-26 – 2021-04-30

Trévou-Tréguignec Côtes d’Armor Trévou-Tréguignec

Annaïg LE BIHAN, Artiste-Peintre Carnettiste (médaillée Arts Sciences et Lettres, cotée Drouot) vous propose deux stages en plein air d’aquarelle croquis carnet de voyages sur la côte du Trégor : Trélévern, Trévou-Tréguignec et Penvénan …

Chacun fera des croquis aquarellés pour capter l’essentiel en voyage plus ou moins abouti ; des aquarelles plus poussées avec un travail simultané des proportions, des ombres et lumières, des volumes, des perspectives, des couleurs ; des aquarelles pour apprendre à gérer l’eau.

annie.kiener@free.fr +33 6 12 32 31 85 http://www.artmajeur.com/annaig-le-bihan

Annaïg LE BIHAN, Artiste-Peintre Carnettiste (médaillée Arts Sciences et Lettres, cotée Drouot) vous propose deux stages en plein air d’aquarelle croquis carnet de voyages sur la côte du Trégor : Trélévern, Trévou-Tréguignec et Penvénan …

Chacun fera des croquis aquarellés pour capter l’essentiel en voyage plus ou moins abouti ; des aquarelles plus poussées avec un travail simultané des proportions, des ombres et lumières, des volumes, des perspectives, des couleurs ; des aquarelles pour apprendre à gérer l’eau.