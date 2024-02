Stages d’aquarelle avec Sofia Johannissen peinture intuitive les paysages Les Arques, mercredi 21 février 2024.

La peinture intuitive à l’aquarelle est une approche libre et spontanée. Elle laisse parler les émotions, les pensées et les instincts… Contrairement à d’autres formes de peinture qui peuvent être plus structurées ou académiques, la peinture intuitive implique totalement l’imagination, l’évasion, le rêve…

Ce sont des oeuvres qui peuvent être très rapides à créer et la méthode est aussi apaisante qu’addictive !

La peinture intuitive peut être une expérience libératrice, permettant à chacun d’explorer sa créativité sans les contraintes de la perfection ou des attentes extérieures. Elle est souvent utilisée comme moyen d’auto-exploration, de relaxation et de libération émotionnelle.

On applique du pigment sur la feuille, puis de l’eau, on crée des textures si l’on veut.. et on laisse la magie faire le reste ! De petits détails concrets rajoutés à la fin suffisent souvent à faire naitre un paysage.

Lors de deux stages consacrés à cette approche, Sofia Johannissen, aquarelliste professionnelle, vous montrera comment elle utilise cette technique soit pour réaliser des oeuvres purement intuitives, soit dans certaines parties de ses peintures, pour créer des effets, de la profondeur.

Pour débutants ou aquarellistes expérimentés, adolescents et adultes…

Matériel fourni.50 EUR.

Début : 2024-02-21 10:00:00

fin : 2024-02-21 13:00:00

Les Arts du Bout

Les Arques 46250 Lot Occitanie

