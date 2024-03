Stages d’aquarelle avec Sofia Johannissen « Peindre l’eau, la mer, les vagues, … » Les Arques, lundi 25 mars 2024.

« Peindre l’eau, la mer, les vagues, … »

Apprenez à représenter des reflets sur l’eau, ou l’écume des vagues à l’aquarelle !

Sachant qu’en aquarelle, la peinture blanche n’existe pas, donc le blanc c’est forcément le blanc du papier…

Stage ouvert aux débutants comme aquarellistes plus expérimentés, car la façon d’aborder le sujet est adaptée selon le niveau de chacun.

Adultes et jeunes à partir de 12 ans.

Petite pause déjeuner (pique-nique tiré du sac, frigo et micro-ondes sur place)

Matériel fourni 6565 65 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 10:00:00

fin : 2024-03-25 15:00:00

Les Arts du Bout

Les Arques 46250 Lot Occitanie

