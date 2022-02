STAGES D’AQUARELLE AVEC ISABELLE ISSAVERDENS Montmirail Montmirail Catégories d’évènement: Montmirail

Sarthe

STAGES D’AQUARELLE AVEC ISABELLE ISSAVERDENS Montmirail, 12 février 2022, Montmirail. STAGES D’AQUARELLE AVEC ISABELLE ISSAVERDENS Montmirail

2022-02-12 – 2022-02-12

Montmirail Sarthe Montmirail Isabelle Issaverdens est de retour au Château de Montmirail pour tout vous apprendre sur l’art de l’aquarelle

Pour vous initier ou pour vous perfectionner, – ́ ̂ !

Pour les réservations, contactez Isabelle Issaverdens par mail ou téléphone.

De 10h à 13h pour les débutants (40€/pers) et de 14h à 18h (45€/pers) pour les confirmés. isabelleissaverdens@yahoo.fr +33 6 88 59 11 97 Isabelle Issaverdens est de retour au Château de Montmirail pour tout vous apprendre sur l’art de l’aquarelle

Pour vous initier ou pour vous perfectionner, – ́ ̂ !

Pour les réservations, contactez Isabelle Issaverdens par mail ou téléphone.

De 10h à 13h pour les débutants (40€/pers) et de 14h à 18h (45€/pers) pour les confirmés. Montmirail

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Montmirail, Sarthe Autres Lieu Montmirail Adresse Ville Montmirail lieuville Montmirail Departement Sarthe

Montmirail Montmirail Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmirail/

STAGES D’AQUARELLE AVEC ISABELLE ISSAVERDENS Montmirail 2022-02-12 was last modified: by STAGES D’AQUARELLE AVEC ISABELLE ISSAVERDENS Montmirail Montmirail 12 février 2022 Montmirail sarthe

Montmirail Sarthe