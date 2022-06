Stages d’anglais et espagnol tous niveaux Le Touquet-Paris-Plage, 22 octobre 2022, Le Touquet-Paris-Plage.

Stages d’anglais et espagnol tous niveaux 122 avenue des phares Le Touquet-Paris-Plage

2022-10-22 – 2022-11-05

122 avenue des phares Le Touquet-Paris-Plage 62520

Le Touquet-Paris-Plage Pendant les vacances scolaires et toute l’année !

Cours Anglais-Espagnol-FLE Tous niveaux

Où que vous soyez dans le monde, apprenez une langue étrangère en choisissant le rythme qui vous convient !

Forfait à partir de 10 cours.

Cours et Stages online Anglais-Espagnol-FLE adultes, ados et enfants.

Apprentissage de manière ludique pour les enfants, même avec les cours online !

N’hésitez pas à réserver ! Places limitées !

Cours online à l’année (liste d’attente).

Traductions ANG<->FR – ESP<->FR

Stages et cours professionnels organisés par Sophie Ducouret professeur de langues et de théâtre, comédienne et traductrice-interprète.

Apprentissage de manière ludique pour les enfants même avec les cours en ligne !

Traductions : devis sur demande.

sophie@dscourstraductions.com +33 6 08 70 03 78 http://www.dscourstraductions.com/

