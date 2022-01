Stages d’anglais 3232 rue du Général de Gaulle,Olivet, 14 février 2022, Olivet.

Stages d’anglais

du lundi 14 février au mardi 15 février à 3232 rue du Général de Gaulle, Olivet

Trois mini-stages d’anglais pour collégiens et lycéens (deux sessions de 1h30 par groupe). Voir descriptif des groupes sur l’affiche :) _Stages assurés par Vincent, professeur diplômé._

Tarif : 40 euros pour les deux jours / inscriptions et renseignements : elansc@lenglet.biz

Mini-stage d’anglais pour collégiens et lycéens

